20 марта, 13:24

Набиуллина: Снижение ключевой ставки в России не будет автоматическим

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Центробанку может потребоваться время для оценки ситуации в экономике и принятия решения о снижении ключевой ставки. На пресс-конференции по итогам заседания совета директоров глава регулятора России Эльвира Набиуллина подчеркнула, что снижение не будет автоматическим.

«Нам может потребоваться время, чтобы увидеть, как будет развиваться ситуация. Мы будем оценивать целесообразность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях, но это снижение не будет автоматическим», — сказала она.

В ЦБ оценили риски снижения ключевой ставки до 3%

Напомним, что Банк России продолжил цикл смягчения денежно-кредитной политики. На заседании 20 марта ключевая ставка была снижена до 15%, что стало седьмым последовательным пересмотром показателя вниз. Как отмечают в ЦБ, российская экономика постепенно выходит на траекторию сбалансированного роста, а ценовая динамика в феврале продемонстрировала существенное замедление.

BannerImage
Наталья Афонина
