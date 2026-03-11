В Банке России оценили возможные последствия радикального смягчения денежно-кредитной политики. Согласно расчётам аналитиков регулятора, падение ключевой ставки до 3% обернется для страны гиперинфляцией и серьёзным падением ВВП в долгосрочной перспективе.

Сотрудники департаментов исследований и прогнозирования подготовили записку, где рассмотрели сценарий «избыточного смягчения». Сейчас показатель находится на уровне 15,5%, однако эксперты смоделировали ситуацию, при которой ведомство опускает этот параметр до 3% ради стимулирования деловой активности.

В документе подчеркивается, что необоснованное смягчение ДКП, выходящее за рамки контрциклической политики, несёт значительные риски для экономики. Специалисты классифицируют подобные действия как «ошибку политики», которая может быть вызвана как неверными аналитическими подходами, так и внешним давлением на регулятор.

Авторы исследования отмечают, что с точки зрения экономической теории подобные шаги крайне опасны. Искусственное удержание низких ставок при текущей инфляции в 6% способно дестабилизировать финансовую систему.

В ближайшее время ожидать таких резких перемен в финансовом секторе не стоит. Представленные расчёты носят теоретический характер и призваны обозначить границы допустимого при принятии решений по денежно-кредитной политике.

