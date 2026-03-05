Набиуллина: Банки первой волны завершают подготовку к работе с цифровым рублём

ЦБ идёт по графику внедрения цифрового рубля, а банки первой волны завершают подготовку к предоставлению сервиса всем желающим. Об этом на ежегодной встрече кредитных организаций с регулятором заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

«Мы идём по графику, весь базовый функционал перевода, платежи, он работает и построена многоуровневая защита платформы цифрового рубля от киберугроз. Банки первой волны на своей стороне завершают подготовительные работы к тому, чтобы предоставлять сервис цифрового рубля всем тем, кто захочет им воспользоваться», — сказала Набиуллина.

Глава Центробанка подчеркнула, что за 2025 год была внедрена оплата цифровыми рублями по универсальному QR-коду, а также проведены успешные тесты цифрового рубля в бюджетных проектах. Кроме того, регулятор получил многочисленные предложения от банков по развитию функционала цифрового рубля.

Цифровой рубль — это третья форма российской национальной валюты (дополнительно к наличной и безналичной), которую эмитирует Банк России. По сути, это уникальный электронный код (токен), хранящийся на специальной платформе ЦБ, сочетающий свойства наличных (каждый имеет свой номер) и безналичных денег (доступен онлайн). Его ключевое отличие от обычных денег на картах в том, что это не средства в коммерческом банке, а прямая обязанность Центрального банка перед тобой, что обеспечивает высочайшую сохранность и позволяет проводить платежи без интернета.

Ранее президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с руководителем Федерального казначейства Романом Артюхиным, на которой обсуждались итоги работы ведомства за прошлый год и планы дальнейшего развития. Особое внимание глава государства уделил внедрению цифрового рубля. Артюхин сообщил, что по поручению президента в прошлом году был проведён этап пилотирования проекта.