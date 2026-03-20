ЦБ в седьмой раз снизил ключевую ставку

Банк России снизил ключевую ставку до 15%, такое решение принял Совет директоров регулятора на заседании 20 марта. Это уже седьмой подряд пересмотр показателя вниз.

В ЦБ отмечают, что экономика приближается к траектории сбалансированного роста, и в феврале рост цен существенно замедлился.

«В январе – феврале текущий рост цен с поправкой на сезонность в среднем составил 10,2% в пересчете на год после 4,4% в 4к25. Аналогичный показатель базовой инфляции в среднем составил 7,0% после 5,0% в предыдущем квартале. Годовая инфляция, по оценке на 16 марта, составила 5,9%», — заявили в регуляторе.

По прогнозу Центробанка, инфляция снизится до до 4,5–5,5% в 2026 году. Устойчивая инфляция сложится вблизи 4% во втором полугодии 2026 года.

Напомним, повышение ключевой ставки началось с июля 2023 года, и в октябре 2024 года этот показатель достиг максимума — 21%. Затем ЦБ несколько раз сохранял этот показатель, а в июне 2025 года началось снижение. В феврале 2026 года Центробанк снизил ключевую ставку с 16% годовых до 15,5%.