26 марта, 11:41

Набиуллина заявила, что нельзя развивать экономику за счёт карманов граждан

Обложка © Life.ru

Развивать экономику за счёт карманов граждан недопустимо, а попытки раздавать дешёвые деньги широким жестом неизбежно приведут к росту инфляции. С таким заявлением выступила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, представляя в Госдуме отчёт ЦБ за 2025 год.

Глава регулятора подчеркнула, что у страны есть ресурсы для развития, но ключевой вопрос — в их наиболее эффективном использовании. Она напомнила, что ускорение инфляции в 2024 году было прямым следствием подобных мер, и наступать на эти грабли снова нельзя.

«Нельзя развиваться за счёт карманов граждан. Нельзя это делать», — заявила Набиуллина.

По словам главы ЦБ, эффективность является ключевым условием экономического роста. Она отметила, что в условиях дефицита свободной рабочей силы экономика может расти только за счёт роста производительности труда, а не за счёт смягчения денежно-кредитной политики. При этом инвестиции в последние годы росли темпами до 20% в год, однако заметного увеличения производительности труда это пока не принесло.

Набиуллина: Вклад налоговых изменений в инфляцию составил чуть более 1%

Ранее стало известно, что в ЦБ ожидают существенного понижения ключевой ставки в 2026 году. Зампред регулятора Алексей Заботкин заявил, что текущий прогноз предполагает достаточно существенное дальнейшее движение инфляции вниз. Он также отметил результативность применения высокой ключевой ставки, указав на снижение годовой инфляции с 10% до менее 6% за прошедший год как на подтверждение ее действенности.

Александра Мышляева
