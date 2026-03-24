Набиуллина: Вклад налоговых изменений в инфляцию составил чуть более 1%

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы, где рассматривался годовой отчёт регулятора за 2025 год, заявила, что влияние налоговых изменений на инфляцию в 2026 году оказалось ограниченным.

«Мы внимательно анализировали цены в декабре, январе, феврале, и сейчас могу сказать, что эффект оказался ограниченным. Вклад в инфляцию от налоговых изменений, конечно, есть, но он составил чуть более одного процентного пункта», — сообщила глава ЦБ.

По её словам, если бы денежно-кредитная политика была мягкой, последствия оказались бы более ощутимыми.

«Все повышение налогов было бы с лихвой перенесено в цены, но этого не случилось», — подчеркнула Набиуллина, связав сдержанный рост цен с действиями регулятора.

Также в ЦБ ожидают существенного понижения ключевой ставки в 2026 году. По словам зампреда регулятора Алексея Заботкина, текущий прогноз предполагает достаточно существенное дальнейшее ее движение вниз. Он также отметил результативность применения высокой ключевой ставки, указав на снижение годовой инфляции с 10% до менее 6% за прошедший год как на подтверждение её действенности.