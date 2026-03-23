В ЦБ ожидают существенного понижения ключевой ставки в 2026 году

Центробанк России ожидает существенного снижения ключевой ставки в этом году. Об это проинформировал зампред ЦБ Алексей Заботкин.

«На ближайших заседаниях мы будем оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки. Наш текущий прогноз предполагает достаточно существенное дальнейшее ее движение вниз», — приводит ТАСС слова зампреда ЦБ.

Заботкин отметил результативность применения высокой ключевой ставки, указав на снижение годовой инфляции с 10% до менее 6% за прошедший год как на подтверждение её действенности.

Напомним, Банк России на заседании 20 марта седьмой раз подряд снизил ключевую ставку — до 15% годовых, отметив, что экономика приближается к сбалансированному росту, а в феврале рост цен существенно замедлился: в январе –феврале текущий рост цен с поправкой на сезонность в среднем составил 10,2% в пересчёте на год после 4,4% в четвёртом квартале 2025 года, базовая инфляция — 7% после 5%, годовая инфляция на 16 марта оценивалась в 5,9%.