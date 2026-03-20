В Госдуме спрогнозировали рост оптимизма на рынке после решения ЦБ по ставке

Снижение ключевой ставки до 15% годовых, которое Банк России объявил 20 марта, должно разорвать «порочный круг» высокой инфляции и пессимистичных ожиданий. Такой прогноз в беседе с Life.ru дал депутат Госдумы Сергей Чижов.

«Сомнений в том, что ставка уменьшится, у большинства экспертов перед заседанием не оставалось. Дело в том, что Центробанк накануне сам опубликовал данные, согласно которым инфляция замедляется, — с 1,14% в январе до 0,47% в феврале. Эту публикацию многие аналитики восприняли как прозрачный намёк — тренд на снижение «ключа» будет закреплён», — объяснил Чижов.

В Минэкономразвития также заявили, что идёт цикл снижения ключевой ставки. Исключением стали данные об инфляционных ожиданиях предприятий: опрошенные бизнесмены сообщили, что их прогнозы по сравнению с февралём (опрос проходил в марте) не изменились.

«Что касается инфляционных ожиданий рядовых россиян, то они даже ухудшились, хотя и незначительно, — с 13,1% в феврале до 13,4% в марте. Как видим, траекторию, выбранную Центробанком, эта статистика поколебать уже не могла», — сказал депутат.

Инфляционные ожидания — самосбывающийся прогноз. Сами по себе действуют как фактор, подгоняющий цены вверх. Чем больше пессимизма испытывают рядовые потребители и предприниматели — тем быстрее дорожают товары на прилавках. Возникает замкнутый круг. Так вот, всю зиму инфляционные ожидания поднимались и лишь недавно их рост остановился. Сергей Чижов Депутат Государственной думы

Депутат отметил, что решением от 20 марта Центробанк разрывает порочный замкнутый круг и, по его ощущениям, настроение деловых кругов явно улучшится, а рынки получат заряд оптимизма. Неслучайно под конец рабочей недели на российском рынке укреплялась позитивная динамика.

«Если государство явно ведёт дело к стабилизации, значит, можно инвестировать в собственное предприятие, в отечественную экономику, рисковать. Укрепляется надежда на то, что к концу года «ключ» опустится до рыночного уровня — а это 12–13%. И тогда предприятия начнут использовать кредитные средства не для выживания, а для своего развития», — отметил Чижов.

В заявлении по итогам заседания Банк России предположил, что экономика страны приближается к траектории сбалансированного роста. Депутат заключил, что важно держать под контролем валютный курс, поскольку недавнее ослабление рубля наполняет бюджет, но при этом вызывает рост рублёвых цен на импорт.

Напомним, Банк России на заседании 20 марта седьмой раз подряд снизил ключевую ставку — до 15% годовых, отметив, что экономика приближается к сбалансированному росту, а в феврале рост цен существенно замедлился: в январе –феврале текущий рост цен с поправкой на сезонность в среднем составил 10,2% в пересчёте на год после 4,4% в четвёртом квартале 2025 года, базовая инфляция — 7% после 5%, годовая инфляция на 16 марта оценивалась в 5,9%. Рубль продолжил укрепляться на Московской бирже после объявления решения.