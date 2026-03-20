Рубль ускорил рост на фоне решения ЦБ снизить ключевую ставку до 15%

Рубль продолжил укрепляться на Московской бирже после объявления Банком России о снижении ключевой ставки. Решение регулятора, опубликованное в пятницу, оказало поддержку национальной валюте в ходе дневных торгов.

На момент публикации решения ЦБ курс юаня находился на уровне 12,142 рубля, что соответствовало снижению на 32,8 копейки. Однако уже через несколько минут китайская валюта ускорила падение.

К 13:31 мск юань потерял уже 33,4 копейки, опустившись до отметки 12,136 рубля. Таким образом, реакция рынка на смягчение денежно-кредитной политики последовала оперативно.

Напомним, Банк России на заседании седьмой раз подряд снизил ключевую ставку — до 15% годовых. В ЦБ отметили, что экономика приближается к сбалансированному росту, а в феврале рост цен существенно замедлился: с поправкой на сезонность в январе–феврале рост цен в среднем составил 10,2% (в пересчёте на год) после 4,4% в четвёртом квартале 2025 года, базовая инфляция — 7,0% после 5,0%.