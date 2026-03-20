Курс доллара растёт. В какой валюте выгоднее держать сбережения 20 марта Центробанк озвучит решение по ключевой ставке, которое скажется и на курсе рубля. Перед заседанием регулятора курс доллара стал расти. Стоит ли сейчас покупать валюту и как выгоднее разместить сбережения? 19 марта, 21:45 Экономисты рассказали, стоит ли сейчас покупать доллары.

Стоит ли сейчас покупать доллары

Вопрос о том, в какой валюте держать сбережения, сейчас снова становится практическим, а не теоретическим. Курс доллара растёт, и это закономерно вызывает у людей желание «запрыгнуть в последний вагон». Но в таких ситуациях важно понимать: валюту выгодно покупать не на пике движения, а в моменты относительной стабилизации. Когда курс уже заметно вырос, часть потенциала, как правило, уже реализована, и риск краткосрочной коррекции становится выше. На этот момент обратила внимание заместитель председателя правления АО «Национальный банк сбережений» Елена Марчук.

— За три месяца этого года доллар прибавил к рублю около 8% — с январских минимумов в районе 75,7. Многие, глядя на этот рост, сейчас думают: пора брать? Но важно понимать, что рост произошёл и мы находимся вблизи локального максимума. Прогноз большинства аналитиков на март — диапазон 76–81 за доллар, то есть значительного потенциала вверх прямо сейчас нет. Более долгосрочные ориентиры на вторую половину года — 85–90 рублей, и этот аргумент уже интереснее, но требует готовности подождать, — считает основатель «Школы практического инвестирования» Фёдор Сидоров.

Рублёвые вклады всё ещё дают реальную положительную доходность. Ключевая ставка — 15,5%, банки предлагают до 20–27% для новых клиентов по коротким депозитам. Инфляция, по прогнозу самого ЦБ, к концу 2026 года должна опуститься до 4,5–5,5%. Арифметика простая: реальная доходность вклада — двузначная. Ни доллар, ни евро ничего подобного не дают, в российских банках валютные вклады приносят в лучшем случае проценты символические. И это окно тоже закрывается — 20 марта ЦБ снова будет рассматривать снижение ставки, банки уже опустили среднюю максимальную ставку до 13,87% в первой декаде марта. Об этом рассказал управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.

— Покупать доллар по 82 рубля сегодня — значит платить за страх, а не за перспективу. Ещё в январе он стоил 75,7, то есть за десять недель рубль потерял около 8%. Это не повод для срочных решений. Рынок уже отыграл движение, ни сильного роста, ни падения в ближайшие недели ждать не приходится. Кто купил валюту в январе — молодец. Кто не купил — нет смысла догонять, — рассказал Денис Астафьев.

На текущей неделе действительно ожидается умеренное ослабление рубля: в диапазоне 77–84 за доллар, 89,5–97 за евро и 11,2–12,3 за юань. Давление на курс формируют ожидания снижения ключевой ставки (консенсус до 15% уже на заседании 20 марта), а также возможные изменения бюджетного правила. При этом поддержку рублю окажет налоговый период второй половины месяца. Эти моменты отметил руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.

— Важно понимать: рост доллара, который мы видим сейчас, во многом уже отражает ожидания смягчения денежно-кредитной политики. Поэтому резкого скачка курса только из-за решения регулятора не предполагается. Более того, даже при снижении ставки до 15% рублёвые инструменты сохраняют привлекательность — это ограничивает потенциал сильного и быстрого ослабления национальной валюты. С практической точки зрения это означает следующее. Покупать валюту «на все» сейчас нецелесообразно. Текущий рост курса — это не начало неконтролируемого обвала рубля, а скорее реакция на ожидаемые решения. Вход в валюту на пике локального движения увеличивает риски, — добавил Александр Шнейдерман.

По его мнению, оптимальной выглядит стратегия частичной диверсификации. Рационально держать до 20% сбережений в иностранной валюте — это скорее инструмент страховки, чем спекулятивной доходности.

В какой валюте выгоднее держать сбережения

Сам по себе интерес к валюте сейчас логичен. Рубль остаётся чувствительным к внешним факторам — сырьевым ценам, бюджетной политике, ограничениям по расчётам. Валюта в этом смысле выступает инструментом диверсификации, а не способом быстрой спекулятивной прибыли.

— И здесь ключевая ошибка — пытаться угадать «лучшую» валюту. На практике более устойчивой стратегией остаётся распределение средств между несколькими валютами, чтобы снизить зависимость от одного сценария, — отметила Елена Марчук.

Если говорить о структуре, то классическая модель, по её словам, — это сочетание рубля и «твёрдых» валют. Рублёвая часть всё ещё важна, потому что основные расходы у большинства людей номинированы именно в рублях, плюс сохраняются более высокие процентные ставки по рублёвым инструментам. Валютная часть может включать доллар как наиболее ликвидную и универсальную валюту, а также альтернативы — например, юань, который всё активнее используется во внешней торговле и расчётах. Это не про выбор «лучшей» валюты, а про баланс рисков.

Что касается объёмов, здесь нет универсальной цифры, но, по мнению Елены Марчук, разумным выглядит подход, при котором значительная часть остаётся в рублях, а оставшаяся доля распределяется между валютами. Покупать всё сразу на текущих уровнях — не самая рациональная стратегия. Гораздо безопаснее заходить в валюту постепенно, разбивая покупки на несколько этапов. Это позволяет сгладить колебания курса и снизить риск покупки на локальном максимуме.

— В итоге сейчас речь не столько о том, «покупать ли доллар», сколько о том, как выстроить устойчивую структуру сбережений. Валюта действительно может защитить часть капитала от внешних рисков, но только если она встроена в диверсифицированную модель, а не используется как единственный актив, — добавила Елена Марчук.

Фёдор Сидоров считает, что универсальный ответ в нынешних условиях — не держать всё в рублях и не бежать покупать доллары на пике. Разумная пропорция для большинства частных людей: 60–70% — рублёвые вклады с фиксированной ставкой (пока она выгодна), 20–30% — юань или золото как валютная подушка с меньшей санкционной уязвимостью, и лишь оставшееся — доллар/евро, если есть конкретные цели (зарубежные поездки, обязательства в валюте). Доллар и евро в российских банках практически не приносят процентов, а риски хранения наличных или инфраструктурные сложности с расчётами никуда не делись. Юань в этом смысле более практичен внутри российского контура. Главное правило — не пытаться угадать курс, а действовать системно: вложить часть сейчас, и если доллар откатится к 76–78, докупить ещё.

— Валюта в портфеле нужна не как способ заработать, а как страховка. Для этой цели сегодня практичнее юань, чем доллар: инфраструктура расчётов внутри страны работает, санкционных рисков меньше, юань торгуется на бирже. Небольшая позиция в золоте — тоже разумная защитная история, особенно с учётом глобальной неопределённости. Но базу сбережений я бы сейчас держал в рублях — и фиксировал ставку на максимально длинный срок, пока это ещё возможно, — отметил Денис Астафьев.

Авторы Нина Важдаева