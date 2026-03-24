ЦБ рекомендовал банкам прощать долги заёмщикам, обманутых при стройке домов

Банк России выпустил рекомендации для кредитных организаций, призвав их усилить поддержку заёмщиков, которые пострадали от действий недобросовестных подрядчиков при строительстве индивидуального жилья (ИЖС).

В первую очередь меры поддержки адресованы социально уязвимым категориям граждан: участникам СВО и членам их семей, многодетным семьям, инвалидам, пенсионерам, потерявшим кормильца или основной доход, а также семьям с детьми-инвалидами, находящимся в декретном отпуске или воспитывающим детей в одиночку.

В качестве возможных инструментов поддержки ЦБ предлагает продление сроков регистрации права собственности и передачи объекта в залог (если от этого зависит ставка), содействие в оперативной замене подрядчика, а также реструктуризацию кредита — вплоть до полного или частичного прощения долга.

Регулятор подчеркнул, что при принятии решения следует учитывать финансовое и социальное положение заёмщика, наличие у него другого жилья и степень готовности недостроя. Проведённая реструктуризация не должна ухудшать кредитную историю клиента. Банкам также рекомендовано самостоятельно связываться с такими заёмщиками, выяснять, нужна ли им помощь.

Также в ЦБ ожидают существенного понижения ключевой ставки в 2026 году. По словам зампреда ЦБ Алексея Заботкина, текущий прогноз предполагает достаточно существенное дальнейшее ее движение вниз. Он также отметил результативность применения высокой ключевой ставки, указав на снижение годовой инфляции с 10% до менее 6% за прошедший год как на подтверждение её действенности.