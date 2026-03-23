ЦБ понизил официальные курсы доллара и евро на два рубля

Центральный банк РФ установил официальный курс доллара на 24 марта на отметке 81,88 рубля, что оказалось значительно ниже предыдущего показателя в 84 рубля. Данные об этом были опубликованы регулятором.

Снижение стоимости американской валюты продолжило тренд, наметившийся в пятницу, 20 марта. В ходе торгов на международном валютном рынке в понедельник доллар опускался ниже 82 рублей. Евро подешевел на 2,56 рубля, установившись на отметке 94,7 рубля.

Давление на курс доллара усилилось после высказываний американского лидера Дональда Трампа. Президент Соединённых Штатов проинформировал о проведении весьма успешных переговоров между Вашингтоном и Тегераном. Он распорядился отсрочить на пять суток все запланированные удары по объектам энергетической инфраструктуры Ирана.

Ранее также стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE обвалилась более чем на 14%, откатившись к уровням середины марта. Резкая динамика последовала после заявлений Дональда Трампа. Согласно биржевым данным, в ходе торгов цена в моменте опускалась до 96 долларов за баррель, что стало минимальным значением с 12 марта текущего года.