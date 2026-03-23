Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 марта, 15:56

СМИ: Объявленная Трампом пауза в ударах по Ирану обрушила нефть и подняла рынки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FXQuadro

Заявление Дональда Трампа о временной приостановке ударов по иранской энергетической инфраструктуре вызвало резонанс в мировых СМИ и мгновенно отразилось на рынках. Президент США сообщил, что решение принято после «очень хороших и продуктивных переговоров» с Тегераном, и распорядился взять паузу на пять дней.

Однако в самом Иране эту версию опровергли. Власти республики заявили, что никаких переговоров с Вашингтоном не было, а слова Трампа назвали попыткой повлиять на рынок и выиграть время для дальнейших действий.

Западные СМИ обратили внимание на резкую реакцию финансовых площадок. По данным Reuters и The Wall Street Journal, после заявления Трампа фьючерсы на нефть Brent резко снизились — более чем на 10%, доллар ослаб, а фондовые рынки, наоборот, пошли вверх, отыгрывая ожидания возможной деэскалации.

Переговоры Шрёдингера: Вован и Лексус открестились от «розыгрыша» Трампа после его странных заявлений об Иране

CNN отмечает, что пауза последовала после ультиматума США: ранее Вашингтон грозил ударами, если Иран не откроет Ормузский пролив. При этом иранская сторона продолжает настаивать — никакого диалога не ведётся.

The Guardian пишет, что рынки восприняли слова Трампа как сигнал к снижению напряженности: в Лондоне биржа почти полностью отыграла прежние потери. В то же время Associated Press указывает, что в Тегеране происходящее трактуют иначе — как отступление США под давлением угроз.

The Times of India добавляет, что пауза может быть признаком возможной деэскалации, однако подчеркивает: заявления сторон противоречат друг другу, а ситуация остаётся крайне неопределённой.

Таким образом, несмотря на краткосрочное облегчение для рынков, главный вопрос остаётся открытым: были ли реальные переговоры или речь идёт о политической игре, которая лишь усиливает нестабильность вокруг конфликта.

Марина Фещенко
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Иран
  • Война на Ближнем Востоке
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar