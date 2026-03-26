26 марта, 13:05

Путин поздравил Шохина с переизбранием на пост главы РСПП

Владимир Путин и Александр Шохин. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

Президент России Владимир Путин поздравил главу Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина с переизбранием на пост главы организации. Заявление прозвучало в завершение пленарной сессии съезда РСПП.

«Хочу поздравить Александра Николаевича с переизбранием», — сказал глава государства, обращаясь к стоящему рядом Шохину. Тот подошёл к президенту и обменялся с ним рукопожатием, после чего объявил съезд закрытым.

Шохин возглавляет РСПП с 2005 года. На отчётно-выборном собрании союза его полномочия были продлены на очередной четырёхлетний срок.

Путин заявил о сохранении макроэкономической стабильности в России

В ходе выступления на съезде РСПП Владимир Путин заявил, что нефтяные рынки могут развернуться в любую сторону, поэтому при планировании расходов необходим «умеренный консерватизм». Глава государства подчеркнул, что члены РСПП — люди опытные и грамотные, и призвал их сохранять благоразумие, поскольку ситуация на рынке способна стремительно измениться в любой момент.

Юрий Лысенко
