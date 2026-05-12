Путин подписал указ об отсрочке от призыва для студентов вузов МЧС

Президент России Владимир Путин подписал указ, который даёт право на отсрочку от воинской обязанности студентам вузов МЧС. Соответствующий документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

Условием для получения этой отсрочки является поступление в вуз непосредственно после окончания колледжа, обучение на очной форме в статусе курсанта и наличие образования по профилю, соответствующему специальности колледжа. Количество студентов, которым будет предоставлена отсрочка, ограничено 200 человеками в год.

МЧС России должно будет ежемесячно информировать Минобороны о зачисленных студентах (в течение месяца после поступления) и оперативно сообщать об отчисленных (в течение трех дней). Данное распоряжение вступает в силу немедленно.

Ранее Госдума отклонила два законопроекта, предусматривавших изменения в Трудовой кодекс. Первый документ (№ 946338-8) предлагал отменить норму, согласно которой призыв на военную службу является основанием для расторжения трудового договора. Второй проект (№ 1075245-8) касался порядка расчёта заработной платы для новобранцев.