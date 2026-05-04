Украина приступила к созданию эшелонированной системы оборонительных сооружений на границе с Приднестровьем, говорится в заявлении оперативного командования «Запад».

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/Оперативное командование «Запад»

На этом участке активно наращиваются инженерные фортификации. Также ведётся строительство рокадных дорог. По словам военных, работы идут во взаимодействии с фермерами и местными общинами, чтобы обеспечить проведение сезонных полевых работ, несмотря на появление минных полей и новых оборонительных рубежей.

Между тем в Одесской области в СМИ и соцсетях появились сообщения о запрете движения транспорта по полевым дорогам, ведущим к границе. Исключение сделали для сельхозтехники, которая используется во время сезонных работ. В местных сельсоветах говорят, что ограничения связаны не только с военными мерами, но и с ростом числа попыток бегства уклонистов с Украины через границу с Приднестровьем.

Вот, например, недавно на западе Украины полиция остановила карету скорой помощи, которая ехала к границе с «пациентами». Под видом медицинской эвакуации в машине пытались вывезти мужчин за пределы страны. Водитель забрал «клиентов» в Киеве и должен был доставить их в Закарпатскую область. При обыске скорой следователи изъяли 14 тыс. долларов.