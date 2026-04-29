29 апреля, 12:17

Уклонисты на Украине начали массово штурмовать Днестр на гидроциклах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Martin Charles Hatch

Украинские пограничники фиксируют всплеск попыток пересечь Днестр на гидроциклах для уклонения от мобилизации. Андрей Демченко, представитель ведомства, отметил, что эта новая тактика побега включает использование акваскутеров и гидрокостюмов.

«За последнее время увеличилось количество желающих незаконно пересечь границу по реке Днестр. Часто во время таких попыток используются не только гидрокостюмы, но и акваскутеры», — заявил Демченко журналистам.

С помощью акваскутеров можно мчаться по воде, оставаясь при этом практически невидимым под толщей воды. Как сообщил Демченко, за прошлый год силовики уничтожили 520 преступных групп, специализирующихся на подобных видах деятельности, а за первые три месяца этого года — ещё 80 таких же организаций.

А ранее Life.ru писал, что Минобороны Украины насчитало 1,6 миллиона уклонистов от службы в ВСУ. Военный омбудсмен Незалежной Ольга Решетилова уточнила, что украинское военное ведомство рассчитывает наладить диалог с теми, кто уклоняется от службы.

Наталья Демьянова
