Уклонисты на Украине начали массово штурмовать Днестр на гидроциклах

Украинские пограничники фиксируют всплеск попыток пересечь Днестр на гидроциклах для уклонения от мобилизации. Андрей Демченко, представитель ведомства, отметил, что эта новая тактика побега включает использование акваскутеров и гидрокостюмов.

«За последнее время увеличилось количество желающих незаконно пересечь границу по реке Днестр. Часто во время таких попыток используются не только гидрокостюмы, но и акваскутеры», — заявил Демченко журналистам.

С помощью акваскутеров можно мчаться по воде, оставаясь при этом практически невидимым под толщей воды. Как сообщил Демченко, за прошлый год силовики уничтожили 520 преступных групп, специализирующихся на подобных видах деятельности, а за первые три месяца этого года — ещё 80 таких же организаций.

А ранее Life.ru писал, что Минобороны Украины насчитало 1,6 миллиона уклонистов от службы в ВСУ. Военный омбудсмен Незалежной Ольга Решетилова уточнила, что украинское военное ведомство рассчитывает наладить диалог с теми, кто уклоняется от службы.