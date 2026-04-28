Военное положение на Украине продлили до августа: Рада проголосовала в 19-й раз

Военное положение на Украине действует с 24 февраля 2022 года. Каждый раз его продлевают отдельным решением парламента, обычно на 90 дней. Такой режим даёт властям и военному командованию дополнительные полномочия. Украинский закон о военном положении описывает его как особый правовой режим, который может временно ограничивать права граждан и организаций ради обороны и безопасности.

Для жителей это означает сохранение уже действующих ограничений и правил военного времени. Для Киева — продолжение правовой рамки, в которой работают армия, мобилизационные решения и органы власти во время конфликта. А ещё военное положение формально позволяет Владимиру Зеленскому не проводить выборы: украинское законодательство запрещает голосование во время такого режима, а полномочия действующего президента продолжаются до вступления в должность нового главы государства. Из-за этого президентские выборы, которые должны были пройти ещё в 2024 году, так и не были назначены. Для Зеленского это означает сохранение власти без новой избирательной кампании — под объяснение, что во время боевых действий невозможно обеспечить безопасность участков, участие военных и голосование миллионов украинцев за границей. В Киеве настаивают, что речь идёт о вынужденной мере военного времени, но на деле продление военного положения фактически откладывает проверку власти выборами.