28 апреля, 10:08

Военное положение на Украине продлили до августа: Рада проголосовала в 19-й раз

Рада продлила военное положение на Украине до 2 августа

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обложка © DALL-E / Life.ru

Верховная рада Украины проголосовала за продление военного положения ещё на 90 дней. Новый срок действия режима — до 2 августа 2026 года. Решение поддержали 315 народных депутатов.

Военное положение продлевают с 4 мая. Это уже 19-е такое голосование с начала полномасштабного конфликта.

Военное положение на Украине действует с 24 февраля 2022 года. Каждый раз его продлевают отдельным решением парламента, обычно на 90 дней. Такой режим даёт властям и военному командованию дополнительные полномочия. Украинский закон о военном положении описывает его как особый правовой режим, который может временно ограничивать права граждан и организаций ради обороны и безопасности.

«Система правления»: Мендель накинулась на Зеленского из-за продления военного положения

Для жителей это означает сохранение уже действующих ограничений и правил военного времени. Для Киева — продолжение правовой рамки, в которой работают армия, мобилизационные решения и органы власти во время конфликта. А ещё военное положение формально позволяет Владимиру Зеленскому не проводить выборы: украинское законодательство запрещает голосование во время такого режима, а полномочия действующего президента продолжаются до вступления в должность нового главы государства. Из-за этого президентские выборы, которые должны были пройти ещё в 2024 году, так и не были назначены. Для Зеленского это означает сохранение власти без новой избирательной кампании — под объяснение, что во время боевых действий невозможно обеспечить безопасность участков, участие военных и голосование миллионов украинцев за границей. В Киеве настаивают, что речь идёт о вынужденной мере военного времени, но на деле продление военного положения фактически откладывает проверку власти выборами.

США заставят Украину провести выборы в 2026 году: Закон запрещает, как выкрутится Зеленский

Марина Фещенко
