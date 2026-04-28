В Кремле идёт напряжённая работа: Песков раскрыл детали защиты от ударов ВСУ
Песков сообщил о напряжённой работе по недопущению ударов ВСУ по РФ
Российская сторона ведёт интенсивную деятельность по предотвращению атак украинской армии на свою территорию. Об этом в беседе с представителями СМИ заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Ведётся напряжённая работа в этом направлении», — сказал он, отвечая на вопрос о том, принимаются ли какие-либо меры для недопущения или снижения ущерба от ударов киевского режима по российской земле.
С самого начала специальной военной операции украинские вооружённые формирования систематически наносят удары по гражданским объектам и мирному населению Российской Федерации. Обстрелам подвергаются жилые кварталы, школы, больницы и объекты инфраструктуры. В результате атак имеются жертвы среди женщин, детей и пожилых людей.
Также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выступил с официальным разъяснением позиции Кремля относительно последствий атак, совершаемых киевским режимом. По его словам, любые сведения о точках поражения на территории страны являются строго конфиденциальными.
