Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

28 апреля, 09:33

Песков заявил, что информация об ударах киевского режима является закрытой

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выступил с официальным разъяснением позиции Кремля относительно последствий атак, совершаемых киевским режимом. По его словам, любые сведения о точках поражения на территории страны являются строго конфиденциальными.

Представитель Кремля пояснил, что публичное обсуждение данных эпизодов исключено.

«Что касается любой информации о местах поражения в результате ударов киевского режима — это закрытая информация, мы не будем говорить о ней публично», — подчеркнул пресс-секретарь.

Для граждан это означает, что информация о пострадавших объектах останется прерогативой специальных служб и профильных ведомств. Подобная политика информационной гигиены призвана минимизировать риски и предотвратить манипуляции вокруг ситуации.

В Госдуме призвали кратно усилить ответ за атаку ВСУ на НПЗ в Туапсе
В Госдуме призвали кратно усилить ответ за атаку ВСУ на НПЗ в Туапсе

Ранее в Туапсе произошёл пожар на нефтеперерабатывающем заводе после атаки беспилотников. Возгорание началось из-за падения обломков БПЛА на территорию предприятия. Огонь охватил один из объектов НПЗ. Пострадавших в результате инцидента нет.

Оксана Попова
