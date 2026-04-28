Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выступил с официальным разъяснением позиции Кремля относительно последствий атак, совершаемых киевским режимом. По его словам, любые сведения о точках поражения на территории страны являются строго конфиденциальными.

Представитель Кремля пояснил, что публичное обсуждение данных эпизодов исключено.

«Что касается любой информации о местах поражения в результате ударов киевского режима — это закрытая информация, мы не будем говорить о ней публично», — подчеркнул пресс-секретарь.

Для граждан это означает, что информация о пострадавших объектах останется прерогативой специальных служб и профильных ведомств. Подобная политика информационной гигиены призвана минимизировать риски и предотвратить манипуляции вокруг ситуации.

Ранее в Туапсе произошёл пожар на нефтеперерабатывающем заводе после атаки беспилотников. Возгорание началось из-за падения обломков БПЛА на территорию предприятия. Огонь охватил один из объектов НПЗ. Пострадавших в результате инцидента нет.