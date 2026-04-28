В Госдуме призвали кратно усилить ответ за атаку ВСУ на НПЗ в Туапсе

Ответные действия России должны многократно превосходить удар ВСУ по Туапсе. Жёсткого ответа на действия украинских сил потребовал первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа.

«Они продолжают атаковать нефтеперерабатывающие заводы. На мой взгляд, здесь нужно только одно — более жёсткие действия на фронте», — приводит комментарий депутата «Лента.ру».

Чепа добавил, что ответ всегда должен быть кратно сильнее. Другого варианта, по его мнению, не будет. Депутат настаивает на усилении действий на линии боевого соприкосновения.

Напомним, в Туапсе произошёл пожар на нефтеперерабатывающем заводе после атаки беспилотников. Возгорание началось из-за падения обломков БПЛА на территорию предприятия. Огонь охватил один из объектов НПЗ. Пострадавших в результате инцидента нет.