Петербургский парламентарий Александр Малькевич, который ранее проходил фигурантом по уголовному делу о хищении в особо крупном размере, подписал контракт о прохождении военной службы в зоне СВО. Об этом сообщил спикер парламента Александр Бельский в своём Telegram-канале.

В отношении Малькевича была избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий. Ограничения действовали с октября прошлого года.

Формально депутат сохранял своё кресло в Законодательном собрании Санкт-Петербурга до недавнего момента. Однако теперь, в связи с подписанием контракта, он официально сложил полномочия.

По данным следствия, Малькевич (наравне с другими фигурантами) подозревается в хищении бюджетных средств при организации работы волонтёрского центра. Сама сумма ущерба оценивается суммой более 40 миллионов рублей. Вину политик не признаёт.