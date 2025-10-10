Петербургский депутат Малькевич стал фигурантом уголовного дела
Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Александр Малькевич. Обложка © ТАСС / Валентин Антонов
Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Александр Малькевич стал фигурантом уголовного дела, связанного с растратой денежных средств. Ему предъявлено обвинение.
Как сообщается из зала суда, следствие просит суд избрать в качестве меры пресечения для народного избранника запрет определённых действий.
Ранее в Петербурге задержали группу мошенников, решивших обогатиться на отправке бойцов в зону СВО. Они за деньги «помогали» кандидатам попасть на контрактную службу и в зону СВО. В аферах подозреваются житель Петербурга и трое уроженцев Псковской области.
