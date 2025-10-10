В Петербурге накрыли преступную схему по «отправке» контрактников в зону СВО

В Петербурге задержали группу мошенников, решивших обогатиться на отправке бойцов в зону СВО. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Задержание мошенников, обогащавшихся на отправке бойцов в зону СВО. Видео © Telegram / Ирина Волк

Сообщается, что организованная группа за деньги «помогала» кандидатам попасть на контрактную службу и в зону СВО. Как сообщили в ГУ МВД, в аферах подозреваются житель Петербурга и трое уроженцев Псковской области. По версии следствия, злоумышленники с середины прошлого года собирали данные о гражданах, которым было отказано в заключении контракта — в том числе по состоянию здоровья. Они обещали помочь оформить службу, использовали связи в военкоматах и пунктах отбора, а контракты заключались по поддельным документам.

Кроме того, аферисты оформляли на новобранцев банковские карты для получения социальных выплат. После перевода средств они убеждали «контрактников» передать карты и доступ к онлайн-банкингу — якобы для вычета комиссии. На деле все деньги переводились на счета злоумышленников.

Возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество). По данным МВД, пострадавших более 40 человек, часть из них погибла в зоне боевых действий. Ущерб оценивается более чем в 80 миллионов рублей.

