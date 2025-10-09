Валдайский форум
9 октября, 11:49

Семья из Петербурга обманом заработала 600 млн рублей на финансовой пирамиде

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /ronstik

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы пресекли деятельность масштабной финансовой пирамиды, в результате которой 200 россиян лишились около 600 миллионов рублей. Данное заявление сделала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Петербурге пресекли деятельность финансовой пирамиды. Видео © Telegram / Ирина Волк

«Предварительно установлено, что организатором схемы стал местный предприниматель. В семейный бизнес также была вовлечена его сестра и племянник. Действуя через подконтрольную фирму, официально занимавшуюся монтажными работами, они под видом займов привлекали денежные средства граждан. Взамен инвесторам обещали высокую доходность – до 25% годовых», — говорится в сообщении.

Однако выполнять свои обязательства группа не собиралась. Полученные деньги участники тратили на собственные нужды либо на приобретение недвижимости. В ходе оперативных мероприятий правоохранители провели обыски по месту жительства подозреваемых. Были изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, электронные носители информации и печати несуществующих организаций. Представитель МВД отметила, что было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее Life.ru сообщал, что мошенники разработали новую вариацию своих финансовых махинаций. Они предлагают покупать схемы выигрыша в лотерее. Однако вместо реальных инструкций россиянам предлагают перепродать доступ другому пользователю по цепочке. Таким образом, каждый новый покупатель превращается в промоутера и источник прибыли для организаторов.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Юлия Сафиулина
    avatar