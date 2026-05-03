На западе Украины полиция остановила карету скорой помощи, в которой под видом медицинской эвакуации пытались переправить мужчин за границу. Об этом сообщили в правоохранительных органах Закарпатской области.

В воскресенье в селе Новые ворота полицейские остановили карету неотложки, принадлежащую общественной организации. В салоне прятались двое пассажиров.

Водитель забрал «клиентов» в Киеве и должен был доставить их в Закарпатскую область для дальнейшего нелегального пересечения государственной границы. При осмотре транспорта следователи изъяли 14 тысяч долларов. Фигурант задержан.

Ранее сообщалось, что около 1,6 миллиона уклонистов на Украине могут попасть под призыв в армию. Такую оценку озвучила военный омбудсмен Ольга Решетилова, сославшись на расчёты украинского Министерства обороны. Именно этот массив населения киевский режим сейчас рассматривает в качестве потенциального мобилизационного резерва, заявила она.