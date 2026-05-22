Приднестровье на грани: Эксперты предупредили о двух главных угрозах региону
Политолог Харитонова предупредила об угрозе военного вторжения в Приднестровье
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gagarin Iurii
Политолог Наталья Харитонова, доктор наук и профессор, высказала опасения относительно возможного военного вторжения в Приднестровье. Её слова приводит РИА «Новости». Эксперт считает, что исход ситуации зависит от политических решений Кишинёва и внешнего давления на регион.
В Приднестровье проживает около 455,7 тысячи человек, причем значительная часть населения (примерно 220 тысяч) является гражданами России. Власти непризнанной республики прогнозируют серьёзные экономические риски к концу 2026 года, если Молдавия продолжит усиливать давление.
Российский посол в Молдавии Олег Озеров выразил обеспокоенность положением приднестровской промышленности и работников, подчеркнув необходимость мер по поддержке предприятий. Некоторые аналитики указывают на то, что основное воздействие на Приднестровье носит экономический характер, проявляясь в виде ограничений на экспорт, налогов и контроля над финансовыми потоками, что создает долгосрочные трудности для экономики.
Тем не менее, открытая военная эскалация пока сдерживается политическими и общественными факторами, включая настроения местного населения и международные риски. Россия продолжает поддерживать Приднестровье гуманитарно и экономически, что является одним из факторов его устойчивости.
Ранее министр госбезопасности ПМР Валерий Гебос заявил, что власти Молдавии пытаются с помощью угроз вербовать жителей Приднестровья. Для давления они применяют процедуры оформления гражданства и паспортов, а также закон о сепаратизме.
