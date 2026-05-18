Десятки тысяч неприкаянных: В Приднестровье оценили решение Путина о паспортах для жителей ПМР

Упрощённое получение российского паспорта поможет жителям Приднестровья преодолеть ограничения со стороны Молдавии. Об этом заявил президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.

Так он прокомментировал указ президента России Владимира Путина. По словам Красносельского, мера направлена на решение гуманитарных проблем.

«Так сложилась ситуация, что в Приднестровье десятки тысяч, я повторяю, десятки тысяч граждан не имеют никакого гражданства, кроме приднестровского. <…> Первая причина — это отказ властей Молдовы в выдаче молдавского гражданства жителям Приднестровья по тем или иным причинам — политическим и иным», — заявил Красносельский на совещании.

Также он заявил о случаях лишения молдавского гражданства с последующей депортацией из страны. Это, по словам главы ПМР, усилило страх среди тех, кто может столкнуться с похожими мерами. Красносельский подчеркнул, что указ российского лидера направлен на решение этих вопросов «исключительно гуманитарно».

Напомним, что после указа президента РФ о желании получить российский паспорт заявили десятки тысяч приднестровцев. Ежедневно поступают многочисленные запросы от жителей региона, как старшего, так и молодого поколения, интересующихся процессом вступления в гражданство РФ.