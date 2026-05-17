Премьер-министр Молдовы Александру Мунтяну посоветовал жителям Приднестровья не торопиться с получением российских паспортов и быть внимательнее. Портал Newsmaker передаёт его слова о том, что гражданство – это не только приятные бонусы, но и определённые обязанности.

По словам Мунтяну, помимо возможности свободно перемещаться, человек, получивший гражданство, должен будет выполнять и другие обязательства, например, платить налоги и другие необходимые платежи.

Премьер-министр также заклеймил главный российский документ, назвав его «паспортом агрессора, которому нет места за столом цивилизованного мира». Мунтяну считает, что Кремль, упрощая получение этого документа для приднестровцев, преследует цель «усилить приток солдат на фронт».