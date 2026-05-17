Премьер Молдавии Мунтяну дерзко пригрозил приднестровцам за паспорта России
Александру Мунтяну. Обложка © РИА Новости / Дмитрий Осматеско
Премьер-министр Молдовы Александру Мунтяну посоветовал жителям Приднестровья не торопиться с получением российских паспортов и быть внимательнее. Портал Newsmaker передаёт его слова о том, что гражданство – это не только приятные бонусы, но и определённые обязанности.
По словам Мунтяну, помимо возможности свободно перемещаться, человек, получивший гражданство, должен будет выполнять и другие обязательства, например, платить налоги и другие необходимые платежи.
Премьер-министр также заклеймил главный российский документ, назвав его «паспортом агрессора, которому нет места за столом цивилизованного мира». Мунтяну считает, что Кремль, упрощая получение этого документа для приднестровцев, преследует цель «усилить приток солдат на фронт».
Напомним, президент России Владимир Путин утвердил особые правила приёма жителей Приднестровья в российское гражданство. В самом регионе это решение назвали защитой от попыток поглощения со стороны Молдавии. По словам представителей Приднестровья, интерес к российским паспортам в республике уже стал массовым. Десятки тысяч жителей региона хотят оформить гражданство РФ. Ежедневно поступает множество запросов от приднестровцев разных возрастов — как от старшего поколения, так и от молодёжи. Люди интересуются процедурой вступления в российское гражданство и возможностью воспользоваться новым порядком.
Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.