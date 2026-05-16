В Приднестровье заявили о десятках тысяч желающих получить паспорт России
Массовое желание получить российское гражданство охватило десятки тысяч приднестровцев. Как заявила глава «Союза русских общин Приднестровья» Виорика Кохтарева РИА «Новости», ежедневно поступают многочисленные запросы от жителей региона, как старшего, так и молодого поколения, интересующихся процессом вступления в гражданство РФ. По словам Кохтаревой, теперь у них появится такая возможность.
«Ежедневно к нам <...> обращались люди, как родившиеся до 1992 года, так и молодые люди, родившиеся после 1992, года с вопросом: «как вступить в гражданство Российской Федерации?» — отметила общественница.
Накануне был опубликован указ Владимира Путина, устанавливающий особый порядок приёма жителей Приднестровья в российское гражданство. Согласно его положениям, право на упрощённое получение гражданства РФ предоставляется иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим в Приднестровье.
