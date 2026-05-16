Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 мая, 09:24

В Приднестровье указ Путина назвали щитом от попытки поглощения Молдавией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / kakteen

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / kakteen

Предоставление российского гражданства жителям Приднестровья, согласно указу президента РФ Владимира Путина, может рассматриваться как мера против возможного поглощения региона Молдавией и Румынией. Такое мнение РИА «Новости» высказал председатель комиссии по внешней политике и международным связям, депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов

«Последние высказывания молдавского президента Майи Санду о возможности присоединения Молдовы к Румынии создали непосредственную опасность поглощения и Приднестровья», — отметил он.

В качестве фактора напряжённости он также упомянул курс Кишинёва на сокращение связей с Россией и участием в структурах СНГ. Отдельно Сафонов отметил, что подобное решение могло быть принято и ранее, однако тогда, по его словам, Россия стремилась сохранять более осторожный подход в отношениях с Молдавией.

Завершая комментарий, депутат заявил, что нынешняя ситуация показывает ограниченность прежней стратегии сдерживания на фоне изменений политического курса Молдавии.

Санду отказалась финансировать Приднестровье до вывода российских военных
Санду отказалась финансировать Приднестровье до вывода российских военных

Накануне был опубликован указ Владимира Путина, устанавливающий особый порядок приёма жителей Приднестровья в российское гражданство. Согласно его положениям, право на упрощённое получение гражданства РФ предоставляется иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим в Приднестровье.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Путин
  • Молдавия
  • Приднестровье
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar