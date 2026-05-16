В Приднестровье указ Путина назвали щитом от попытки поглощения Молдавией

Предоставление российского гражданства жителям Приднестровья, согласно указу президента РФ Владимира Путина, может рассматриваться как мера против возможного поглощения региона Молдавией и Румынией. Такое мнение РИА «Новости» высказал председатель комиссии по внешней политике и международным связям, депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов

«Последние высказывания молдавского президента Майи Санду о возможности присоединения Молдовы к Румынии создали непосредственную опасность поглощения и Приднестровья», — отметил он.

В качестве фактора напряжённости он также упомянул курс Кишинёва на сокращение связей с Россией и участием в структурах СНГ. Отдельно Сафонов отметил, что подобное решение могло быть принято и ранее, однако тогда, по его словам, Россия стремилась сохранять более осторожный подход в отношениях с Молдавией.

Завершая комментарий, депутат заявил, что нынешняя ситуация показывает ограниченность прежней стратегии сдерживания на фоне изменений политического курса Молдавии.

Накануне был опубликован указ Владимира Путина, устанавливающий особый порядок приёма жителей Приднестровья в российское гражданство. Согласно его положениям, право на упрощённое получение гражданства РФ предоставляется иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим в Приднестровье.