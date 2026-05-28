28 мая, 12:44

«Полная дура»: На Западе оценили новый конфуз Каллас

Аналитик Пилкингтон назвал Каллас «полной дурой» после её конфуза

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Ирландский аналитик Филип Пилкингтон резко высказался в адрес главы евродипломатии Каи Каллас из-за её заявления об эвакуации американского посольства из Киева. Соответствующий пост он опубликовал в соцсети X.

«Эта женщина — полная дура. Совершенно несерьёзная», — написал экономист.

«Сбежали по-тихому»: Экс-депутат Рады раскрыл тайный выезд послов США из Киева

В четверг представитель МИД Украины Георгий Тихий опроверг слова Каллас о выезде сотрудников посольства США. В самом американском представительстве также опровергли утверждение главы евродипломатии.

В понедельник МИД России заявил, что атака ВСУ на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения. В связи с этим российские войска приступают к нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. Ведомство рекомендовало иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий, покинуть столицу как можно скорее.

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев на фоне отказа ЕС эвакуировать дипломатов из Киева заявил, что у евроблока, похоже, имеются «лишние» сотрудники.

Дарья Денисова
