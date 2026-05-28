Ирландский аналитик Филип Пилкингтон резко высказался в адрес главы евродипломатии Каи Каллас из-за её заявления об эвакуации американского посольства из Киева. Соответствующий пост он опубликовал в соцсети X.

«Эта женщина — полная дура. Совершенно несерьёзная», — написал экономист.

В четверг представитель МИД Украины Георгий Тихий опроверг слова Каллас о выезде сотрудников посольства США. В самом американском представительстве также опровергли утверждение главы евродипломатии.

В понедельник МИД России заявил, что атака ВСУ на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения. В связи с этим российские войска приступают к нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. Ведомство рекомендовало иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий, покинуть столицу как можно скорее.