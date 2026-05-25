МИД РФ: Удар по Старобельску переполнил чашу терпения

МИД России заявил, что удар ВСУ по Старобельску стал причиной для начала последовательных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве.

В ведомстве сообщили, что речь идёт об объектах, связанных с проектированием, производством, программированием и подготовкой к применению беспилотников.

В МИД назвали атаку на учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета в Старобельске «кровавой» и обвинили киевский режим в ударах по гражданским.

«Всё это переполнило чашу терпения», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

По данным МИД, российские военные будут наносить удары по предприятиям украинского ВПК, центрам принятия решений и командным пунктам.

В ведомстве также предупредили иностранных граждан, включая сотрудников дипмиссий и международных организаций, о необходимости как можно скорее покинуть Киев.

Жителей украинской столицы призвали не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.