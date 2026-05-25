МИД РФ: Удар по Старобельску переполнил чашу терпения
МИД России заявил, что удар ВСУ по Старобельску стал причиной для начала последовательных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве.
В ведомстве сообщили, что речь идёт об объектах, связанных с проектированием, производством, программированием и подготовкой к применению беспилотников.
В МИД назвали атаку на учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета в Старобельске «кровавой» и обвинили киевский режим в ударах по гражданским.
«Всё это переполнило чашу терпения», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.
По данным МИД, российские военные будут наносить удары по предприятиям украинского ВПК, центрам принятия решений и командным пунктам.
В ведомстве также предупредили иностранных граждан, включая сотрудников дипмиссий и международных организаций, о необходимости как можно скорее покинуть Киев.
Жителей украинской столицы призвали не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.
Ранее Украина получила шквал возмездия за детей Старобельска, но это оказалось только началом. Удары «Орешником», «Кинжалом» и «Цирконами» погрузили Киев в настоящий ад: запущенный по украинским авиабазам и оборонным предприятиям «Орешник» выполнил свою задачу, после чего в Киеве поднялся отчаянный крик, а киевский режим, по мнению эксперта, начинает осознавать необходимость переговоров с Россией.
