Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

25 мая, 09:59

Захарова призвала Тихановскую съездить в Старобельск вместо Киева

Обложка © Пресс-служба Тихановской

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на визит белорусского экстремиста Светланы Тихановской в Киев, посоветовав ей вместо этого отправиться в Старобельск в ЛНР, где ликвидируют последствия удара ВСУ по общежитию колледжа.

«Видимо, спешила посмотреть орешник в цвету», — предположила Захарова. Она резюмировала, что вместо политического туризма Тихановской стоило бы съездить в Старобельск.

Медведев обвинил Пашиняна в попытке превратить Армению во «вторую Украину»
Ранее Life.ru рассказывал, что самоправозглашённый лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская приехала в Киев с официальным визитом и сразу пошла на кладбище. До этого встречу с Владимиром Зеленским предлагал белорусский президент Александр Лукашенко, но МИД Украины отверг его идею.

