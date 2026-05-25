Захарова призвала Тихановскую съездить в Старобельск вместо Киева

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на визит белорусского экстремиста Светланы Тихановской в Киев, посоветовав ей вместо этого отправиться в Старобельск в ЛНР, где ликвидируют последствия удара ВСУ по общежитию колледжа.

«Видимо, спешила посмотреть орешник в цвету», — предположила Захарова. Она резюмировала, что вместо политического туризма Тихановской стоило бы съездить в Старобельск.