Захарова призвала Тихановскую съездить в Старобельск вместо Киева
Пресс-служба Тихановской
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на визит белорусского экстремиста Светланы Тихановской в Киев, посоветовав ей вместо этого отправиться в Старобельск в ЛНР, где ликвидируют последствия удара ВСУ по общежитию колледжа.
«Видимо, спешила посмотреть орешник в цвету», — предположила Захарова. Она резюмировала, что вместо политического туризма Тихановской стоило бы съездить в Старобельск.
Ранее Life.ru рассказывал, что самоправозглашённый лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская приехала в Киев с официальным визитом и сразу пошла на кладбище. До этого встречу с Владимиром Зеленским предлагал белорусский президент Александр Лукашенко, но МИД Украины отверг его идею.
