Тихановская начала визит в Киев с поездки на кладбище

Самоправозглашённый лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская прибыла в Киев с официальным визитом. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua». В сети появился снимок, на котором видно, что бывший кандидат в президенты Белоруссии приехала в украинскую столицу на поезде.

Визит Тихановской ранее анонсировал глава МИД Украины Андрей Сибига. По его словам, встретиться с Владимиром Зеленским хотел президент Белоруссии Александр Лукашенко. Министр назвал такое желание «странным».

Сибига отметил, что дипломатических контактов между Киевом и Минском до этого не было. Вместо Лукашенко, по словам главы украинского МИД, на встречу пригласили Тихановскую.

После прибытия в Киев она первым делом посетила могилу белорусской наёмницы, воевавшей против России в составе ВСУ.

Тихановская покинула Белоруссию в августе 2020 года и уехала в Литву. В её штабе тогда называли это решение вынужденным. Сама политик говорила, что сделала выбор самостоятельно.