Макрон позвонил Лукашенко после разговора с Зеленским

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл телефонный разговор с лидером Франции Эмманюэлем Макроном. Уточняется, что беседа состоялась по инициативе Парижа.

«Главы государств обсудили региональные проблемы и взаимоотношения Белоруссии с ЕС и Францией в частности», — передаёт БелТА со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.

Напомним, несколькими часами ранее Макрон говорил по телефону с Владимиром Зеленским. Главарь киевского режима позвонил президенту Франции из-за массированного удара возмездия ВС России по военным объектам на Украине. Также Зеленский провёл переговоры с премьер-министром Норвегии.