Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 мая, 12:38

Макрон позвонил Лукашенко после разговора с Зеленским

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Velter

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Velter

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл телефонный разговор с лидером Франции Эмманюэлем Макроном. Уточняется, что беседа состоялась по инициативе Парижа.

«Главы государств обсудили региональные проблемы и взаимоотношения Белоруссии с ЕС и Францией в частности», — передаёт БелТА со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.

Напомним, несколькими часами ранее Макрон говорил по телефону с Владимиром Зеленским. Главарь киевского режима позвонил президенту Франции из-за массированного удара возмездия ВС России по военным объектам на Украине. Также Зеленский провёл переговоры с премьер-министром Норвегии.

МИД Украины отказался приглашать Лукашенко и позвал Тихановскую
МИД Украины отказался приглашать Лукашенко и позвал Тихановскую

Все самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Александр Лукашенко
  • Белоруссия
  • Франция
  • Эмманюэль Макрон
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar