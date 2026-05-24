Зеленский экстренно связался с Макроном после удара возмездия по Киеву

После массированного ночного удара возмездия по Киеву Владимир Зеленский провёл телефонные разговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и норвежским премьер-министром Йонасом Гару Стёре. Информацию о контактах с лидерами государств украинский президент опубликовал в соцсетях.

Он отметил, что в ближайшее время планируется еще одна серия переговоров с союзниками. «Сегодня будет ещё общение с нашими партнёрами», — уточнил Зеленский.

До этого украинский главарь уже обращался к международному сообществу с призывом. По его словам, за атакой должны последовать конкретные шаги со стороны Соединенных Штатов, Европы и других стран.

Минобороны России 24 мая заявило о нанесении массированного удара возмездия. Целями стали пункты военного управления, авиационные базы и предприятия оборонной промышленности. Как уточнили в ведомстве, в операции задействовались баллистические «Орешники», аэробаллистические «Искандеры» и «Кинжалы», а также крылатые «Цирконы» и ударные дроны. В сводке подчёркивается, что объекты гражданского назначения не поражались.

Ответные действия Москвы стали реакцией на трагедию в Луганской Народной Республике. В ночь на 22 мая ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа, где находились десятки людей. По последним данным, жертвами того инцидента стал 21 студент. Еще 42 человека получили ранения. После случившегося Владимир Путин поручил военному ведомству подготовить предложения по ответным мерам.