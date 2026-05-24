«Не бросайте нас одних!» Зеленский попросил у Запада защиты после удара возмездия Армии России

Владимир Зеленский призвал партнёров из США и Европы не оставлять Киев один на один с ситуацией после российского удара возмездия за Старобельск. Об этом он написал в соцсетях.

«Важно, чтобы Украина была не наедине. Нужны решения и от Соединённых Штатов Америки, и от Европы», — заявил Зеленский.

Украинский главарь признал, что не всю баллистику удалось перехватить. По его словам, больше всего прилетов зафиксировано в столице.

Минобороны РФ отчиталось в воскресенье, 24 мая о нанесении удара возмездия. В ответ на предыдущие террористические действия противника использовались ракеты воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники и комплекс «Орешник». В ведомстве подчеркнули, что все назначенные объекты поражены.

Поводом для таких действий стала атака дронов ВСУ в Старобельске (Луганская Народная Республика). БПЛА ударили по общежитию колледжа, где проживали 86 учащихся, что спровоцировало обрушение здания. Погиб 21 человек, еще 42 пострадали.

Владимир Путин отметил, что тот инцидент не был случайностью, поскольку рядом не располагалось никаких военных объектов. Глава государства поручил Минобороны подготовить ответные действия.