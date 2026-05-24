«Орешник», «Искандер», «Циркон» и «Кинжал»: Минобороны подтвердило массированный удар возмездия по Украине
Минобороны подтвердило массированный удар по Украине «Орешником» и «Кинжалами»
Обложка © Midjourney / Life.ru
Армия России нанесли удар возмездия по военным объектам на Украине. Применялись ракеты «Орешник», «Искандер», «Циркон» и «Кинжал». Об этом 24 мая сообщило Минобороны РФ.
Удары по целям на Украине. Видео © OSINT Info
«В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооружёнными силами Российской Федерации нанесён массированный удар», — говорится в сообщении.
В МО РФ уточнили, что применялись баллистические ракеты «Орешник», аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал», крылатые ракеты «Циркон», а также ударные БПЛА. Целями стали авиабазы, объекты военного управления и ВПК Украины.
Все цели были достигнуты, назначенные объекты поражены.
Как сообщалось ранее, после теракта в Старобельске президент Владимир Путин дал поручние на проведение ответной операции. В ночь на 24 мая 2026 года российские военные реализовали его, осуществив масштабную комбинированную атаку на военную инфраструктуру по всей Украине. По данным мониторинговых ресурсов, в ударе участвовали ракета «Орешник», гиперзвуковые «Кинжалы» и «Цирконы», «Искандеры», а также несколько сотен ударных БПЛА. В Киеве прогремело не менее 20 взрывов. Официальных комментариев от Минобороны РФ пока не поступало.
Все самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.