«Полное истощение»: Экс-пресс-секретарь Зеленского высказалась о взрывах на Украине
Мендель заявила об истощении Украины на пятый год конфликта
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Madonova
Украина на пятый год конфликта полностью истощена, а действия Киева заканчиваются взрывами в центре столицы. Об этом написала в соцсети X бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.
Экс-сотрудница офиса президента Украины отметила, что страна неуклонно теряет человеческие ресурсы. По её словам, с каждым годом становится очевиднее: обещания пропаганды оборачиваются лишь дымом и взрывами в Киеве и других городах, как это случилось сегодня утром.
Мендель добавила, что некоторым всё ещё нужно время, чтобы смириться с фактом. Чисто военного решения проблемы, подчеркнула она, больше не существует.
Напомним, в ночь на 24 мая 2026 года российские войска нанесли массированный комбинированный удар по военным объектам по всей Украине. По данным мониторинговых каналов, использовались предположительно ракета «Орешник», а также «Кинжалы», «Цирконы», «Искандеры» и до нескольких сотен ударных БПЛА. В Киеве зафиксировано не менее 20 взрывов. Удар стал ответом на теракт в Старобельске. Минобороны РФ пока не комментировало эти данные.
