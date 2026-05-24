Украина на пятый год конфликта полностью истощена, а действия Киева заканчиваются взрывами в центре столицы. Об этом написала в соцсети X бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.

Экс-сотрудница офиса президента Украины отметила, что страна неуклонно теряет человеческие ресурсы. По её словам, с каждым годом становится очевиднее: обещания пропаганды оборачиваются лишь дымом и взрывами в Киеве и других городах, как это случилось сегодня утром.

Мендель добавила, что некоторым всё ещё нужно время, чтобы смириться с фактом. Чисто военного решения проблемы, подчеркнула она, больше не существует.

Напомним, в ночь на 24 мая 2026 года российские войска нанесли массированный комбинированный удар по военным объектам по всей Украине. По данным мониторинговых каналов, использовались предположительно ракета «Орешник», а также «Кинжалы», «Цирконы», «Искандеры» и до нескольких сотен ударных БПЛА. В Киеве зафиксировано не менее 20 взрывов. Удар стал ответом на теракт в Старобельске. Минобороны РФ пока не комментировало эти данные.