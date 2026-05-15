Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал слова бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель о возможных проблемах украинского лидера с наркотиками. В интервью Delfi Подоляк заявил, что Мендель не обладает ценной информацией и не является значимой фигурой в политическом процессе.

«Она просто спекулятивно в желтом формате рассказала какие-то слухи, которые в начале войны активно тиражировали», — заявил он.

По словам Подоляка, высказывания бывшего пресс-секретаря не влияют на процессы, которые сейчас происходят вокруг Украины.

Ранее Мендель, отвечая на вопрос о возможных проблемах Зеленского с наркотиками, рассказала об одном эпизоде перед интервью. По её словам, после похода в уборную он выходил «другим человеком» и выглядел полным энергии.

Зеленского не впервые подозревают в употреблении запрещённых веществ — часто он выходит к публике в состоянии, вызывающем вопросы. При этом ещё в 2019 году, во время предвыборной кампании, оппозиционные политики Украины обвиняли его в употреблении наркотиков. Также ранее СМИ узнали, что Денис Ермак, младший брат главы офиса Зеленского Андрея Ермака, участвует в поставках запрещёнки. Он привозил запрещённые вещества властям в Киеве.