Депутат Госдумы Олег Матвейчев в беседе с Life.ru прокомментировал заявления бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель о разговорах вокруг возможной наркозависимости главы киевского режима. Он заявил, что подобные разговоры существовали ещё до прихода экс-комика к власти. Парламентарий связал поведение Зеленского с употреблением кокаина и назвал это одной из причин «гипертрофированной актёрской харизмы».

То, что Зеленский употребляет наркотики, было известно задолго до того, как он стал президентом Украины. <...> Для возбуждения нервной системы кокаин он употреблял всегда. И секрет его харизмы именно как артиста в значительной степени в этом и заключался — он всегда был таким гипертрофированным актёром, с очень яркими эмоциями. Это как раз связано с его кокаиновой зависимостью. Поэтому это действительно секрет полишинеля. И эту информацию никто не рассекречивал — нет никакой теории заговора. Олег Матвейчев Депутат Государственной думы

Отдельно депутат высказался о журналисте Такере Карлсоне, который обсуждал эту тему с Мендель. По словам Матвейчева, телеведущий давно занял критическую позицию по отношению к Зеленскому и действует самостоятельно. Он считает, что бывшая пресс-секретарь оказалась для Карлсона «прекрасной находкой», поскольку работала рядом с главой киевского режима и готова говорить публично.

Также парламентарий затронул слухи о личной жизни Зеленского. Он заявил, что в окружении экс-комика якобы появляются новые свидетельства, которые, по его мнению, усиливают прежние версии о его возможных связях с мужчинами.

«Если про кокаин известно всем, то про гомосексуализм* Зеленского слухи были противоречивыми. С одной стороны, их было много — и все эти Ермаки и прочее окружение рассматривались как его возможные любовники. Но подтвердить это нельзя, потому что никто свечку не держал, поэтому это часто опровергалось — мол, домыслы врагов. Однако мы получили некие дополнительные сведения и свидетельства, которые как бы лишний раз подтверждают и эту склонность президента», — сказал Матвейчев.

Матвейчев добавил, что наличие супруги не считает доказательством обратного. По его словам, в подобных случаях брак может использоваться как прикрытие, а новые заявления людей из близкого круга украинского лидера будут только подогревать обсуждение этой темы.

«На самом деле это не редкий случай: гомосексуалисты* для маскировки часто заводят жён. Тем более если речь о бисексуалах. Дело в том, что Зеленский, по сути, с женой не живёт — в последние годы она примерно 90% времени отсутствует на территории Украины», — заявил депутат.

Ранее Мендель назвала слухи о пристрастии Зеленского к наркотикам «секретом полишинеля». При этом она уточнила, что лично не видела, как экс-комик употребляет запрещённые вещества, но слышала подобное от людей из его окружения.

