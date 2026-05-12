Главарь киевского режима Владимир Зеленский в ходе переговоров в Стамбуле с российской делегацией в 2022 году согласился отдать Донбасс ради прекращения боевых действий. Об этом сообщила бывшая пресс-секретарь экс-комика Юлия Мендель в интервью журналисту Такеру Карлсону.

«Я разговаривала с людьми, которые представляли Украину на переговорах в Стамбуле в 2022 году. И мне подробно объяснили, что они согласились на всё. Более того, что очень важно, они сказали, что Зеленский лично согласился отдать Донбасс», — сказала Мендель.

При этом она не уточнила, кто именно предоставил ей такую информацию. Мендель также обратила внимание на изменение публичной позиции экс-комика. По её мнению, нынешние заявления Зеленского противоречат тем решениям, на которые он был готов пойти в 2022 году.

А ранее стало известно, что Владимир Зеленский выразил готовность провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, но только если Москва подтвердит серьёзность своих намерений. Такое заявление сделал глава офиса экс-комика Кирилл Буданов*, отреагировав на слова премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Тот после беседы с Путиным сказал, что если Украина хочет мира, то Зеленский должен позвонить президенту РФ.

