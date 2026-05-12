Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель дала резонансное интервью американскому журналисту Такеру Карлсону и сделала ряд заявлений о главаре киевского режима.

Мендель заявила, что во время переговоров с Россией в 2022 году Зеленский был готов передать Донбасс. Также бывшая сотрудница офиса экс-комика утверждает, что в окружении главаря киевского режима обсуждали его возможное употребление наркотиков.

«Дело в том, что все вокруг говорят о кокаине. Да», — сказала Мендель.

По её словам, после официальных брифингов Зеленский часто уходил в туалет и возвращался «полным энергии». Она также утверждает, что экс-комик употреблял марихуану.

Кроме того, Мендель назвала Зеленского «одним из самых больших препятствий на пути к миру». По её словам, вне публичных выступлений он резко меняет поведение и начинает жёстко общаться с окружением.

В интервью Такеру Карлсону бывшая сотрудница офиса главаря киевского режима также заявила, что Зеленский стремился продвигать вступление Украины в НАТО и считал бывшего президента США Джо Байдена слабым политиком. Отдельно она раскритиковала информационную политику украинских властей. Зеленский требовал большое количество инфлюэнсеров и журналистов, которые ради повышения рейтинга будут «вещать в духе Геббельса».

Ранее Юлия Мендель заявила, что не считает главаря киевского режима рациональным политиком. Она также возмутилась тем, что судьбу Украины определяли два лидера с ментальными проблемами — Зеленский и тогдашний президент США Джо Байден. Вспоминая их встречу, она указала на когнитивное состояние второго и задалась вопросом, как мир допустил ситуацию, при которой такие люди влияют на будущее целой страны.