Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

«Личные банкоматы для друзей»: Бывшая соратница обвинила Зеленского в создании мафии на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OSCAR GONZALEZ FUENTES

Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что он выстроил на Украине целую мафиозную структуру. По её словам, государственные учреждения превращены в «личные банкоматы» приятелей киевского главаря.

Соответствующее заявление она сделала в соцсети X, комментируя новую публикацию издания «Украинская правда». Речь идёт о коррупционном деле, связанном с бизнесменом и соратником Зеленского Тимуром Миндичем.

Правительством страны управляют друзья украинского лидера и лояльные ему дельцы, отметила Мендель. Они, в свою очередь, становятся неприлично богатыми.

По её данным, приближённые киевского главаря «дёргали за ниточки», чтобы провести своих людей в наблюдательные советы госучреждений. В качестве примера она привела национализированный банк Sense Bank.

Друзья Зеленского выкачивали деньги из госпредприятий, которые скупали за копейки, и лично отбирали кандидатов на министерские посты, добавила бывшая пресс-секретарь.

Ранее «Украинская правда» сообщала, что группа лиц через связи с Андреем Ермаком (на тот момент главой офиса Зеленского) и Миндичем получила контроль над Sense Bank и химзаводом «Карпатнефтехим».

«Ему терять нечего»: Зеленский может устроить провокацию на фронте, предупредили на Украине
«Ему терять нечего»: Зеленский может устроить провокацию на фронте, предупредили на Украине

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Никита Никонов
