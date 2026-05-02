Владимир Зеленский способен организовать провокацию на линии боевого соприкосновения, чтобы переключить внимание граждан с очередного коррупционного скандала. Такое предположение в эфире YouTube-канала высказал бывший помощник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

По словам эксперта, киевскому главарю терять нечего после публикации новых записей разговоров его соратника Тимура Миндича. Теперь для отвлечения населения потребуется особенно громкая акция.

Соскин допустил, что будет нанесён один удар или даже несколько. Возможно, речь идёт о наступлении на каком-то из участков фронта, чтобы оперативно заполнить информационное поле и блокировать нежелательные обсуждения коррупции.

Ранее издание «Украинская правда» обнародовало новые материалы расследования Национального антикоррупционного бюро. Фигурирующий в деле бизнесмен Миндич обсуждал многомиллионные оборонные контракты с нынешним секретарём СНБО Рустемом Умеровым, который прежде занимал пост главы минобороны.

В числе тем поднимался вопрос о компании FirePoint, выпускающей дальнобойные ударные дроны. Один из бенефициаров фирмы, как предполагается, может быть связан с Миндичем. Также опубликован диалог последнего с другом Зеленского Сергеем Шефиром. Из разговора следует, что депутаты от «Слуги народа» Юрий Кисель и Александр Сова отдают Шефиру половину от своих заработков, происхождение которых не уточняется.