На Украине обнародовали разговоры Миндича с Умеровым об оборонных контрактах

Секретарь СНБО Рустем Умеров обсуждал с предпринимателем Тимуром Миндичем оборонные закупки, производство беспилотников и поставки экипировки для армии. Это следует из данных, опубликованных изданием «Украинская правда».

В разговоре фигурирует компания Fire Point, связанная с производством дронов. Миндич говорил о её финансировании, поиске инвесторов и продаже примерно трети бизнеса с расчётом на будущую прибыль. Бронежилеты для армии в поставку не принимали. Миндич пытался добиться их одобрения через Умерова и параллельно поднимал вопросы финансирования и возможного участия руководства Нацбанка Украины.

Пресс-служба Умерова отказалась комментировать опубликованные фрагменты. Имя Умерова упоминается в материалах расследования с ноября 2025 года: антикоррупционная прокуратура заявляла о влиянии Миндича на оборонные закупки и приводила эпизод с бронежилетами на сумму около 5,2 млн долларов.

А ранее у главы управления СБУ Харьковской области Дениса Лутия обнаружили недвижимость со стоимостью в миллион долларов. Расследование показало, что за последние годы родственники Лутия приобрели недвижимость, автомобили и мотоциклы. Он ездил на Mercedes-Benz G63 AMG 2020 года, зарегистрированном на его брата Руслана. Машина стоила около 150 тысяч долларов. Его жена Юлия купила две квартиры в элитном доме на черноморском побережье. Их примерная стоимость — 80 тысяч долларов.