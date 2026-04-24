У нового главы управления СБУ Харьковской области обнаружили имущество на $1 млн

Родственники Дениса Лутия, которого недавно назначили на должность руководителя управления СБУ Харьковской области, в течение последних нескольких лет купили недвижимости, автомобилей и мотоциклов на сумму порядка одного миллиона долларов. Такой информацией поделилось издание Bihus.Info по итогам собственного расследования.

Отмечается, что дорогостоящие активы начали появляться в семье Лутия с конца 2021 года. Тогда его супруга Юлия приобрела сразу две квартиры в элитном клубном доме на черноморском побережье — их ориентировочная стоимость составила 80 тысяч долларов. Тогда же она купила и внедорожник Range Rover Velar 2021 выпуска ценой более 50 тысяч долларов. Сам Денис Лутий, по данным издания, пользовался автомобилем Mercedes-Benz G63 AMG 2020 года, оформленным на его брата Руслана. Стоимость этой машины достигала примерно 150 тысяч долларов.

С тех пор в собственности родственников Лутия, ни один из которых не был замечен в ведении крупного бизнеса или иной высокодоходной деятельности, появилось и другое имущество. В их числе — земельный участок в элитном частном секторе Одессы, дом и несколько наделов в коттеджном посёлке «Лагом» недалеко от Львова, а также мотоцикл Honda GL 1800 Gold Wing. Общая стоимость активов, как подсчитали журналисты, приближается к миллиону долларов.