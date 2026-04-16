НАБУ обыскало квартиру с золотым унитазом в рамках связанного с Ермаком дела

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело серию обысков и процессуальных действий в рамках дел, связанных с окружением Андрея Ермака (бывший глава офиса президента Украины) и Давида Арахамии (председатель фракции «Слуга Народа» в Верховной раде). По данным «Украинской правды», следственные действия вновь прошли в знаменитой квартире на улице Грушевского, 9А, где ранее уже проводились обыски по делу бизнесмена Тимура Миндича.

Одновременно Миндич и Ермак получили повестки в Высший антикоррупционный суд, однако на заседание не явились. Сообщается, что разбирательство касалось вопроса ареста имущества. Во время обысков силовики изымали не только носители информации, но и личные вещи — бытовые предметы, одежду, обувь и средства гигиены.

Такой набор может указывать на подготовку к проведению биологических экспертиз для установления принадлежности этих предметов конкретным людям. Отдельно отмечается, что 27 декабря обыски прошли у помощника Давида Арахамии. Эти действия совпали с масштабными проверками у ряда депутатов по делу о возможном получении взяток за голосование.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины направило в офис генерального прокурора документы для экстрадиции предпринимателя Тимура Миндича, который скрывается в Израиле. На данный момент ответ от надзорного ведомства по этому вопросу ещё не получен.