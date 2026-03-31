31 марта, 10:47

НАБУ направило материалы на экстрадицию «кошелька Зеленского» Миндича

Тимур Миндич. Обложка © djc.com.ua

Национальное антикоррупционное бюро Украины передало в генпрокуратуру документы для экстрадиции предпринимателя Тимура Миндича. Об этом в эфире YouTube-канала Алёны Савиной сообщил главный детектив по делу расследования коррупции в правящих кругах республики Александр Абакумов.

«Мы направили в офис генерального прокурора все материалы для экстрадиции», — сказал он.

При этом, как отметил следователь, ответа от ведомства пока не поступало. Документы остаются без движения более двух недель. Абакумов также указал на сложности, связанные с процедурой выдачи. В частности, Израиль считается одной из стран, где подобные процессы проходят особенно непросто. Для рассмотрения запроса необходимо предоставить полный массив материалов уголовного дела местным правоохранительным органам.

Друг Зеленского Юзик сбежал в Испанию сразу после допроса в НАБУ
Ранее сообщалось о возможном уголовном производстве в отношении главы парламентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамии. Обсуждается версия о причастности политика к схеме неофициальных выплат депутатам. Речь идёт о так называемых «зарплатах в конвертах».

